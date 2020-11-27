На Дніпропетровщині +1700 позитивних тестів на коронавірус

Б’ємо рекорд — знову. В Україні 16 218 випадків коронавірусу за останню добу. Понад 2 тисячі осіб госпіталізовано з діагнозом COVID-19. Майже 200 людей від цієї недуги померло. За кількістю нових інфікованих на першому місці Дніпропетровщина. В області зафіксовано більш як 1700 позитивних тестів. Детальніше у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Серед міст області найбільше нових інфікованих у Дніпрі – 756 осіб. Чимала динаміка й у Новомосковську – там 289 ковід-позитивних пацієнтів за добу. На третьому місці Кривий ріг з показником у 165 випадків. 29 мешканців Дніпропетровщини, на жаль, від коронавірусу померли.

У Дніпрі ж нагадують, в місті продовжує працювати мобільна бригада, яка проводить тестування методами ПЛР та ІФА.

У міністерстві охорони здоров’я доповіли – країна нарощує потужності медичної системи. Наприклад, ще у квітні нараховувалось лише 3,5 тисячі ліжкомісць з підведеним киснем. Наразі їх 26,5 тисяч. Також, Максим Степанов під час свого брифінгу дав зрозуміти – локдаун в Україні цілком можливий.

Найбільше у міністерстві занепокоєні перспективою погіршення епідситуації під час новорічних свят. Адже кількість соціальних контактів за ці декілька тижнів збільшиться у рази. Тому варіант з повним локдауном саме у цей час теж розглядається.