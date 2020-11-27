У мерії відбулася установча сесія нових обранців

27.11.2020 18:35

Сьогодні міські депутати зібрались на сесію. Першу — у новому складі. 5% бар’єр подолали 6 політичних партій. Вони й розділили між собою 64 мандати. Прийняв присягу й Борис Філатов. Він вже вдруге став міським головою Дніпра, отримавши більшість голосів на місцевих виборах. Як проходила сесія та чого слід чекати містянам від нових обранців — дивіться далі.

Борис Філатов офіційно оголошений міським головою Дніпра. Складає присягу, голова територіальної виборчої комісії вручає йому посвідчення.

Вдруге обраний міський голова отримує привітання-сюрприз і від свого давнього друга Байдена.

Склали на цій установчій сесії присягу і новобрані депутати. 5% бар’єр подолали 6 місцевих організацій політичних партій. Усього пройшло 64 депутати. Вони мають одразу взятися за роботу, каже Борис Філатов. І сподівається на плідну співпрацю незалежно від політичної та партійної приналежності.

Мерія, каже Борис Філатов, продовжить опікуватися ключовими питаннями — ремонтом шкіл, амбулаторій, лікарень, закладів соціального захисту, благоустроєм мікрорайонів. До того ж у планах розширення місцевого самоврядування.

Наступного разу депутати мають зібратися вже 16 грудня.

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