У Новомосковській міській лікарні відмовилися прийняти дитину, постраждалу в ДТП

У Новомосковську через ДТП загинула дворічна дитина. Автомобіль Фольксваген, рухаючись на великій швидкості, зачепив Daewoo Nexia відлетів на узбіччя та збив пішоходів. Найбільше постраждала дворічна дівчинка, що переходила дорогу разом з мамою.

Дівчинку доправили в розташовану поблизу Новомосковську міську лікарню. Але там постраждалій дитині відмовилися надавати допомогу, мовляв, через карантинні обмеження. Тоді маля повезли до центральної лікарні міста. Та, на жаль, врятувати не встигли. Дитина померла по дорозі.