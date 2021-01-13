Дніпропетровщину накрила негода

Дороги та тротуари ще з ночі почало добряче засипати снігом. Як результат – численні затори та ДТП. Застрягали навіть тролейбуси. Комунальники весь день намагалися ліквідувати наслідки хуртовини, однак ситуація на автошляхах залишається напруженою. Наш Єгор Ромахло побачив на власні очі – що коїться у місті, яке вперше за два роки дочекалося снігу.

Справжня ковзанка – замість дороги. Негода почала лютувати на Дніпропетровщині ще з ночі. Дороги моментально стали непроїзними.

Наслідки снігопаду більшість дніпрян відчули на собі зранку. Громадський транспорт банально буксував через ожеледицю. Подекуди пасажирам не залишалось нічого іншого, як штовхати техніку.

Нелегко було й водіям машин швидкої допомоги.

Лід замість асфальту й на Донецькому шосе. Водії ледве утримують автівки на дорозі.

Кермувальники таким станом дороги, м’яко кажучи, незадоволені. Й подібна ситуація, кажуть, майже на усіх віддалених від центру міста автошляхах.

У заторах й центральна частина міста. Зранку на вулиці Троїцькій водій фури не впорався з керуванням та загруз колесами у снігу. Як наслідок, на декілька годин дорога залишалася непроїзною.

Окрім доріг снігом добряче засипало й тротуари. Аби пішоходи хоч якось дісталися до роботи, комунальники взялися за лопати ще о третій годині ночі.

В команді борців зі сніговими завалами й Людмила Порфирівна. Жінка працює у комунальній службі вже чотири роки. Каже, наразі роблять усе можливе, аби очистити тротуари.

Та от у самих пішоходів до роботи комунальних служб питань багато. Ось, наприклад, як виглядає тротуар на проспекті Поля. Прибиранням тут й не пахне. Люди самостійно прокладають собі стежку.

У міськраді переконують – на боротьбу зі стихією кинули усі сили. Загалом, на дорогах Дніпра працювало понад 100 одиниць техніки, а посипальна суміш – використовувалась тисячами тон.

Основні міжміські автомобільні артерії теж проїзні. Про це повідомили в Облавтодорі. За ніч використали понад 500 тонн посипної речовини, якою обробили 724 кілометри доріг.

“За ноч було понад 100 звернень від громадян з приводу погіршення погодніх умов. Усі дороги, які на нашому балансі, розчищаються оперативно, за цей час заторів у нас не було.”

Рятувальники ж запевняють – у разі погіршення погодних умов, готові додатково залучити 400 службовців особового складу та понад 100 одиниць техніки.

Синоптики ж прогнозують поступове зниження температури. Вже цієї суботи стовпчик термометра опуститься до мінус двадцяти. Також очікується багато снігу. Тож якщо ви опинилися у полоні негоди просто посеред траси, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби автомобільних доріг. Номер на ваших екранах.

СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

0950097090