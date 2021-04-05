1003 нових випадки коронавірусу за добу. Дніпропетровщина у трійці лідерів за темпами поширення хвороби

Понад 10 тисяч нових випадків та 254 померлих за минулу добу. В Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Дніпропетровщина – у трійці лідерів. В області виявили ще понад тисячу інфікованих. Зайнята більш як половина ліжок із киснем. Втім поки що ми залишаємося у помаранчевій зоні. Між тим вакцинація просувається ну дуже повільно.

За добу ще сімсот мешканців нашої області здолали коронавірус, 13-ро – померли від ускладнень. Найбільше нових випадків підтвердили у Кривому Розі, Кам’янському та Дніпрі.

У лікарні Мечникова планують найближчим часом залучити ще 20 медиків до роботи у COVID-центрі. Наразі там рятують 130 пацієнтів, 24 з них у важкому або критичному стані. На жаль, виживає лише один з шести хворих, що знаходяться на штучній вентиляції легень. Особливо тяжко переносять коронавірус вагітні. Вчора одна з них померла.

В Україні найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській та Львівській областях. Критичною залишається ситуація у столиці. Там до проблем із захворюваністю додалися затори. У транспорт пускають тільки по спецперепустках. Поліція фіксує факти підробок.

Найбільше щеплень від коронавірусу за добу зробили на Харківщині. Натомість в Київській, Одеській та Херсонській областях – жодного. Наш регіон також не в лідерах – усього 40 вакцинацій. Загалом на Дніпропетровщині вже щепили близько 21 000 людей, ще 29 000 – записалися на вакцинацію через додаток ДІЯ.

Загалом в Україні перше щеплення отримали майже 300 тисяч мешканців.