Весняний призов стартував. Дніпропетровщина відряджає понад 1300 новобранців

В Україні стартував весняний призов. Протягом трьох місяців у лави збройних сил набиратимуть здорових та спортивних молодих людей. З нашої області на службу підуть понад тисяча триста хлопців. Сьогодні відправилася перша сотня.

Ще не в армії, а відповідає чітко та виразно. Новобранець Голобородько Олександр з Васильківки змінює свою професію на службу в армії.

Такі, як Олександр – без вищої освіти, служитимуть півтора року. А от хто встиг отримати диплом вишу – в армійських лавах проведе рік. Серед них Валерій. Він закінчив митну академію та музичну школу. Усе з відзнакою. Тепер от іде у солдати.

В коридорі на медогляд чекають ще десятки хлопців. Карантин вніс свої корективи. Тепер всі обов’язково здають тест на COVID. У семи призовників виявили позитивний результат. Тож до армії вони потраплять мінімум за два тижні.

Вже сьогодні перша сотня строковиків весняного призову 2021 роз’їдуться служити по різних кутках України.