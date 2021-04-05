Понад 50 ліцеїв створять у Дніпрі до 2027 року

Понад п’ятдесят ліцеїв, більше сотні гімназій і початкових шкіл. Така приблизна кількість навчальних закладів має залишитись у Дніпрі після реформи. До 2027 середню освіту перепрофілюють. Поки програма на етапі роз’яснення. Як далі працюватимуть заклади та що чекатиме на дітей – розповіли представники мерії.

Сто одинадцята школа, що на проспекті Героїв, готується стати академічним ліцеєм. Перепрофілювання закладу, каже директорка, розширить його можливості та підвищить якість освіти. Майбутні зміни вже оговорили з батьками.

Наразі у Дніпрі працюють сім ліцеїв. До 2027 року їх побільшає до півсотні. Вже цьогоріч такі заклади не набиратимуть перші класи, адже зосередяться на старшій школі.

А з 2022 року не буде десятих класів у гімназіях. У деяких навчальних закладах профілі комбінуватимуть. Так діти зможуть навчатися з першого по дев’ятий клас і з п’ятого по дванадцятий.

Реформу впроваджують поступово. Який статус отримає той чи інший навчальний заклад – вирішуватимуть у міськраді. Департамент гуманітарної політики вже оприлюднив мапу змін профілю шкіл по районах. Остаточне рішення приймуть, спираючись на офіційне положення Міносвіти.

Одинадцятий канал вже неодноразово висвітлював суперечки стосовно перепрофілювання шкіл. Якщо у вашому навчальному закладі назріває конфлікт щодо його майбутнього, зв’яжіться з новинами 11-го каналу. Наш мобільний телефон 098 11 210 11.