16 кримінальних авторитетів затримали правоохоронці у Нікополі

На Дніпропетровщині правоохоронці провели масштабну спецоперацію й викрили злочинне угрупування. Це 16 кримінальних авторитетів Нікополя, які працювали на так званого “наглядача” за містом. Банда причетна до мінімум 20 злочинних епізодів.

В склад угрупування входили його представники в різних районах області, дружина організатора та місцеві кримінальні елементи. Усіх їх вважають причетними до вимагання коштів у підприємців. Займались цим як з власної ініціативи, так і виконуючи замовлення авторитетних “клієнтів”.

Оперативники намагалися вийти на слід злочинців майже вісім місяців. Пошук ускладнювався тим, що бандити вміло конспірувались, регулярно міняли телефони та адреси проживання. Головний організатор угрупування навіть в день затримання старанно заплутував сліди. Знайшли його у Дніпрі.

В ході обшуків оперативники вилучили в учасників угрупування понад два мільйони гривень, автівки, банківські картки, зброю й припаси до неї та навіть невелику кількість наркотичних речовин.

Також правоохоронці з’ясували, що затримані причетні до незаконного постачання продуктів до в’язниці. Це ще плюс одне кримінальне порушення у справу.

Шістьох учасників банди затримали, 16 отримали підозру, трьох з них оголосили у розшук.