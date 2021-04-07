На Дніпропетровщині зменшилась кількість нових випадків COVID-19

В Україні за добу від коронавірусу померло рекордне число людей – 481. За кількістю нових випадків ми вже на першому місці в Європі, із показником у майже п’ятнадцять з половиною тисяч. На Дніпропетровщині вже другу добу поспіль реєструють менше тисячі недужих. Втім, про спад говорити зарано, кажуть медики.

“З настанням весни, кількість коронавірусних хворих різко збільшилась в усіх стаціонарах міста. Прохання до вас, дотримуйтесь гігієни, дистанції та будьте здорові.”

Це відеозвернення до містян від головного інфекціоніста Дніпра. він каже – кількість хворих у стаціонарах зростає. Причому надходять важкі хворі, яким із самого початку потрібна киснева підтримка.

За минулу добу в регіоні додалося майже сім сотень нових хворих. Більшість – знову у Дніпрі. Таким чином, в обласному центрі із початку пандемії зафіксовано майже 46 тисяч випадків Ковід -19.

В лікарнях області зараз передбачено понад 5,5 тисяч ліжок, відведених для госпіталізації хворих на COVID-19 або з підозрою на нього. 68,5 відсотків на сьогодні вже зайняті. Втім найближчим часом на Дніпропетровщині мають відкритися додаткові медзаклади.

За останню добу в Україні кількість захворілих зросла на понад 15 тисяч. Найбільше нових випадків зареєстровано у Києві, Одеській, Київській, Львівській та Харківській областях. У столиці – ситуація критична. Міський голова Віталій Кличко наголошує – якщо не зупинити стрімке зростання ковіду – медична система Києва не витримає. Вже сьогодні деякі медзаклади заповнені більш як на 100 відсотків.

Єдиним ефективним способом сформувати імунітет до COVID-19 є щеплення, кажуть медики. Щодо цього – вакцині Pfizer в Україні бути. Україна уклала договір з американською корпорацією на постачання 10 мільйонів доз.

Перші партії Pfizer обіцяють вже найближчими місяцями. А всі 10 млн доз поставлять протягом року.