Виготовлення підроблених тестів на COVID набирає обертів в Україні

Заробляють на пандемії! В Україні набирає обертів нелегальний бізнес з виготовлення підроблених тестів на COVID. Туристам, які планують виїхати закордон, пропонують придбати фальшиві довідки з негативним результатом.

Місяць тому Олександр планував відпочити у Єгипті. Для в’їзду необхідно було надати негативний ПЛР-тест, який зробити вчасно хлопець не зміг. В Інтернеті знайшов варіант придбати довідку – за ті ж кошти, що і справжній тест.

Врешті, відпочинок зірвався, а довідка не знадобилась. Контактами чоловік поділився з нами.

Щоб отримати фальшиву довідку достатньо надіслати копію закордонного паспорта, вказати дату виїзду та відділення пошти, куди її відправлять. Можна навіть обрати зручний спосіб оплати. Ціна питання – чотириста гривень.

Вже наступного дня довідка була у Дніпрі. З необхідними печатками та QR-кодом – від оригіналу не відрізнити. Окрім паперового варіанту, інформацію внесли й до електронної бази.

Наша редакція свідомо замовила фальшиву довідку у рамках журналістського розслідування. В реальному житті людині, яка користується підробленими документами, загрожує кримінальна відповідальність.

Аби все було у рамках закону, ми подали заяву до поліції. Там задокументували свідчення та вилучили підроблену довідку. Наразі відкрито кримінальне провадження.

Схожі випадки вже реєстрували в інших містах України. У Києві, Черкасах, Рівному та Кривому Розі зловмисників вдалося затримати. Однак тих, хто бажає заробити на пандемії, з кожним днем більшає. Адже попит є. Наразі негативний ПЛР-тест від українців вимагають півтора десятка країн.

Вже незабаром, кажуть туроператори, свої кордони для українців відкриють ще кілька країн. Які будуть умови в’їзду – поки невідомо. Втім до початку туристичного сезону їх обіцяють пом’якшити.