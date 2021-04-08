Кількість нових хворих на коронавірус в області знову зросла. За добу більше 1000 випадків

Третя хвиля коронавірусу набирає обертів. За минулу добу в Україні зафіксовано майже двадцять тисяч нових випадків COVID-19. А загальна кількість захворілих за весь час пандемії наближається до двох мільйонів. В нашому регіоні за добу додалось понад тисячу нових інфікованих. В обласному департаменті звітують про відкриття нових відділень, але поки, кажуть, про критичний стан не йдеться.

На Дніпропетровщині добовий показник знов перевалив за тисячу. В лідерах найбільші міста – Кривий Ріг та Дніпро. В обласному центрі зафіксовано третину нових інфікованих.

Кількість захворілих на коронавірус на Дніпропетровщині за весь час пандемії наближається до ста тисяч. З них не вдалося врятувати дві з половиною тисячі мешканців області. За минулу добу померло тридцять. В обласному департаменті повідомляють, зайняті вже 55 відсотків ліжок з кисневою підтримкою.

В області йдуть на випередження і відкривають додаткові COVID-відділення. Так у Кам’янському облаштували ще одну госпітальну базу на сто ліжок. Тепер їх у регіоні тридцять дві. Наступного тижня з”являться нові місця для хворих на коронавірус у Марганці та Кривому Розі.

Складною ситуація залишається в Києві. Але найгірша – в Запорізькій області, яка перейшла до червоної зони. Про те, що в деяких лікарнях заповненні абсолютно всі ліжка, повідомив очільник обладміністрації Олександр Старух, в інтерв”ю Укрінформу.

В деяких регіонах навпаки, ситуація покращується. Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл карантинних зон. “Червоних” залишається одинадцять.

В Уряді анонсують нові законтрактовані з виробниками вакцини. І обіцяють, до кінця року щепити більшість дорослого населення України.