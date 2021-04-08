Посилення відповідальності за напад на медичних працівників

Суворе покарання за напад на медиків! Такий законопроєкт подали депутати до Верховної Ради. Наприклад, у 2013 році у Запоріжжі психічнохворий напав на бригаду швидкої допомоги, облив кислотою і на смерть зарубав фельдшера сокирою. І таких жахливих прикладів в Україні чимало! Останній випадок стався днями у Солоному, де медикам довелося оборонятися від пяниці у приймальному відділені лікарні.

Лікар Андрій Андрійович того дня саме був на чергуванні. Він разом із колегою намагався втихомирити буйного відвідувача. У такий спосіб той вимагав зустрічі з ушпиталеним приятелем.

В тому інциденті найбільше постраждала медсестра – у неї гематома на всю руку. Інший медперсонал зазнав чималого стресу. Дії зловмисника спочатку визнали, як нанесення легких тілесних ушкоджень. Але згодом перекваліфікували на хуліганство. Справу спрямували до суду. Власне через такі випадки до Верховної ради поданий законопроєкт про збільшення міри покарання тим, хто нападає на медиків.

Погрозу вбивства медика пропонують карати позбавленням волі до 2 років, умисне нанесення побоїв легкої чи середньої тяжкості — до 5 років, тяжкі ж ушкодження — від 5 до 12 років. Наразі ж в Україні окремого законодавства для правового захисту медиків — не існує.

Юристи ж до ініціативи створення нового законопроєкту ставляться скептично.

А от директор обласного центру екстреної меддопомоги переконаний — з чітким законодавством його колеги будуть більш захищені. Адже жахливих інцидентів було вдосталь. Тож і кваліфікувати їх потрібно окремо.

Торік Радій Шевченко ініціював петицію з вимогою впровадження норми про суворе покарання нападників на медиків. Втім вона не набрала достатньої кількості голосів. Нинішня ж спроба просунути цей закон вже четверта. Тепер все залежить від рішення Верховної ради.