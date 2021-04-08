У Новокадацькому районі висадили новий сквер

08.04.2021 18:12

Новому скверу у Новокадацькому районі – бути. Біля школи № 59 життєлюби з «Університету третього віку», школярі та просто ініціативні дніпряни розпочали висаджувати дерева. Тому символічно, що новий сквер матиме назву «Зв’язок поколінь». До речі, найменшому садівнику – немає ще й чотирьох.

Біля НВК 59 кипить робота. Занедбаний майданчик перетворюють на справжній сквер. Він матиме назву “Зв’язок поколінь”. Адже люди поважного віку працюють пліч-о-пліч зі школярами.

Школярі від такого уроку біології на відкритому повітрі – у захваті. Кажуть, дізнались багато нового та цікавого про дерева. А ще їх тішить думка, що і вони допомагають робити своє місто кращим.

Семикласниця Соня саджає дерева вперше у житті. Дівчина переконана, тепер це місце – точно зміниться на краще.

Заснування нового скверу – то продовження акції Дніпро_квітучий, яку започаткували кілька років тому. З настанням весняного тепла у місті не лише прибирають вулиці, а й комплексно беруться за озеленення.

Згодом у новому сквері зростатиме близько сотні кленів, ясенів та дубів. Загалом під час проведення акції Дніпро_квітучий силами міської влади, громадськості та екосвідомого бізнесу висадять понад 10 тисяч дерев і кущів.

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