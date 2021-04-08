Унікальне кладовище літаків існує на Дніпропетровщині

Унікальне кладовИще літаків існує на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. На аеродромі «Широке» 30 років тому тренували пілотів для усього СРСР. У двотисячних фінансування об’єкту припинили. Й відтоді залізні пташкИ стоять без діла.

Раніше в арсеналі летовища було близько 4-х сотень машин. Втім наприкінці 90-стих фінансування об’єкту припинилося й літаки продавали з аукціонів. Часто за ціною металобрухту – через жахливий стан. Зараз в Широкому залишилося зо 2 десятки гелікоптерів, 10 кукурудзників Ан-2 та 50 легендарних Л-29 чехословацького виробництва. На таких й досі навчаються курсанти багатьох країн світу.

Олександр – диспетчер Украероруху, знається на аеродинаміці та характеристиках літаків. Ми попросили його оглянути машини. Висновки експерта щодо реактивних Л-29 – невтішні. Більшість конструкцій через брак належного догляду прийшли в занепад.

А от Ан-2 – вони ж кукурудзники – хоч і виглядають не краще, до реставрації придатніші. Конструкція – надійна. Літак – масовий, завжди можна знайти деталі. Головна ж проблема – майже повністю відсутня обшивка крил.

Найкраще ж зберігся ось цей легкомоторний чотиримісний літачок Вільха. Його також використовували для тренувань.

У разі будь-якої реконструкції треба буде проводити коштовні тести на втому металу – твердить Олександр. До того ж, відремонтувати літак – замало.

Таких грошей у держпідприємства, в якого на балансі машини – немає. Щороку росте борг за оренду ділянки, не вистачає навіть на зарплатню охоронцям. Втім вихід є. Наразі триває передача летовища на баланс Широківської громади. Після – аеродром можна буде використовувати в приватних цілях. Злітно-посадкова смуга довжиною у 2 кілометри та шириною у 40 метрів – в гарному стані, каже Олександр.

Поки ж тут інколи проводять авіавиставки та дрифт шоу.