Ситуація з коронавірусом в області покращується

Ситуація з коронавірусом в області за останній тиждень дещо покращилась, кажуть медики. Дніпропетровщина за кількістю нових випадків вже не на першій сходинці, але все одно в лідерах. Маємо майже шість сотень інфікованих. По Україні в цілому зафіксували дев’ять тисяч випадків.

Пік мінував, але третя хвиля коронавірусу триває. За минулу добу в Дніпропетровській області додалось 596 нових хворих на COVID-19. Та майже півтори тисячі одужалих. Медики кажуть, спостерігається незначна, але все ж таки тенденція до покращення.

А от щодо екстреної медицини, тут й досі ситуація напружена. Минулий тиждень видався щільним на виїзди.

За минулу добу в області за кількістю нових випадків в лідерах Кам’янське та Павлоград. Але найбільше інфікованих на COVID в Дніпрі – 252.

По Україні в цілому за останню добу виявили майже дев’ять тисяч нових ковід-випадків. Є регіони, в яких ситуація поки не покращується.

В нашій області завантаженість ліжок з підведеним киснем не перевищила шістдесят п’ять відсотків. Ситуацію рятують нові відділення, що відкриваються в різних містах. Отже, Дніпропетровщина й досі тримається в помаранчевій зоні небезпеки.

Щодо вакцинації, то імунізація триває трьома препаратами CoviShield, CoronaVac та нещодавно привезеним Pfizer.