Пасажири автобусу Дніпро-Київ-Варшава невдоволені якістю перевезень

Пекельна поїздка! Пасажири автобусу чотири години чекали на інший транспорт посеред поля. І це вночі, просто неба, під дощем! Люди обурені зневажливим ставленням перевізника. Дехто – застудився! Чи можуть вони розраховувати на компенсацію.

Щодня по 3 відправлення! Напрямок Дніпро-Київ-Варшава користується неабиякою популярністю. Ціна квитка близько 1200 гривень. У неї входять зручні сидіння WI-FI туалет і навіть персональні мультимедійні планшети

Словом, усе те, чого люди не отримали. Вікторія – мати однієї з пасажирок – розповідає: проблеми почалися ще у Дніпрі. Час відправлення перенесли на декілька годин, а замість комфортабельного автобуса – приїхали 2 спринтери.

І все б нічого, якби під Полтавою в одного з мікроавтобусів не луснуло колесо. Відремонтувати на місці його не змогли. Отож пасажирів поділили – ті, хто запізнювався на літак, рушили далі. Решта, а це близько двадцяти, залишилися чекати на підмогу. Посеред траси під дощем.

Забрали людей тільки під ранок – після чотирьох годин очікування. Пасажири називають таке ставлення знущанням та халатністю!

Представники автоперевізника виправдовуються: забрали людей так швидко, як змогли. У Дніпрі ж – замінили великий автобус на 2 маршрутки, бо так було швидше.

Юристи називають таке рішення – порушенням умов договору. Пасажири можуть сміливо вимагати повернення вартості квитків та інших витрат, зокрема на лікування.

В Укртрансбезпеці дати оцінку діям перевізника зможуть, якщо пасажири звернуться до них із скаргою.

Додають: у нормативних документах час заміни автобуса у випадку поломки – не прописаний.