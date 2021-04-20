У Дніпрі батьки школярів позиваються до департаменту гуманітарної політики через перепрофілювання шкіл

Ні бездумному розподілу шкіл! З такими гаслами під адміністративним судом Дніпра зібралися батьки школярів. Вони – група підтримки мами майбутнього першокласника, яка позивається до Департаменту гуманітарної політики. Все – через перепрофілювання шкіл. У чому витоки конфлікту та чи є надія на його розв’язання.

Із гаслами і транспарантами під стінами Дніпровського окружного адміністративного суду зібралися невдоволені батьки. Вони тут, аби підтримати матір майбутнього першокласника, яка намагається оскаржити наказ щодо перепрофілювання шкіл. Жінка разом зі своєю юристкою вимагають визнати неправомірними дії Департаменту гуманітарної політики.

Черговий скандал навколо перепрофілювання закладів освіти спалахнув у сто п’ятнадцятій школі. Там відмовили приймати документи на зарахування до першого класу. Мовляв, відділ освіти розпорядився не набирати першачків у рамках нової освітньої реформи. Однак, наразі рішення про зміни типу навчальних закладів ще не ухвалили, кажуть юристи. Батьків обурює, що про нові правила не повідомили заздалегідь. Зараз же часу, аби обрати школу залишилось обмаль.

Обурені реформою освіти й батьки теперішніх школярів. Кажуть: такі зміни порушують права їхніх дітей. Від міської влади вимагають лише одного.

Налаштовані батьки серйозно. Якщо мерія їх не почує, обіцяють подавати й інші судові позови.

У Департаменті гуманітарної політики поки що від коментарів відмовляються. Можливо тому, що питання щодо перепрофілювання дніпровських шкіл буде розглядатися на сесії міськради вже цієї середи. Наступне ж судове засідання у справі позову до департаменту відбудеться 27-го квітня.