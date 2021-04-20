На Дніпропетровщині капітально ремонтують ділянку траси поблизу Верхньодніпровська

20.04.2021 18:17

Оновлення сільських доріг Дніпропетровщини. В області капітально ремонтують ще одну ділянку траси поблизу Верхньодніпровська. Це вже четвертий відрізок цієї дороги, який взялися оновлювати останнім часом.

Капітальний ремонт автошляху Верхньодніпровськ-БоровкІвка-Доброгірське. Це вже четвертий шматок цієї дороги, який оновлюють цьогоріч. Нині техніка працює в районі Верхньодніпровська та Підлужжя. Раніше тут було тотальне бездоріжжя.

Дорожники зробили основу зі шлаку, облаштували так звану подушку майже в сорок сантиметрів. Та вже завершують укладати вирівняльний шар асфальту, потім кластимуть верхній. Взагалі ж капітальний ремонт триває на ділянці у понад три з половиною кілометри.

Також з’являться дорожні знаки та зупинки. Гарний стан цієї дорги — дуже важливий для місцевих мешканців.

В державній адміністрації кажуть — зараз головна мета зробити якісне дорожнє сполучення, яке буде з’єднувати всю область.

Загальна довжина дороги — 29 кілометрів. Її капітально ремонтують за державною програмою “Велике будівництво”.

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