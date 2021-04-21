В Україні подовжили карантин до 30 червня

В Україні подовжили режим надзвичайної ситуації до кінця червня. Насамперед це стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії, заявили в Уряді. А в Національній академії наук спрогнозували, в яких областях слід чекати спалаху вже найближчими днями. До переліку увійшла і Дніпропетровщина.

Минулої доби ще майже дві тисячі мешканців Дніпропетровщини подолали COVID-19. Медики кажуть, в області спостерігається позитивна динаміка щодо тих, хто одужав. А от летальних випадків побільшало. За вівторок не вдалося врятувати 34 пацієнти. І це в два рази більше, ніж напередодні. Загальна ж кількість нових COVID-випадків в області 771.

Найбільше інфікованих минулої доби зафіксували у Дніпрі – майже три сотні.

Вже декілька днів на Дніпропетровщині триває імунізація препаратом Pfazer. Серед тих, кого щеплюють, підопічні геріатричного пансіонату. 250 осіб вже отримали першу дозу вакцини.

Працює мобільна бригада з п’яти медпрацівників. Спочатку огляд, далі вакцинація. Після процедури пацієнт ще 30 хвилин знаходиться під наглядом лікаря.

З цим препаратом по регіону працюють чотири мобільні бригади – зокрема у Дніпрі, Кам’янському, Томаківці, Кривому Розі.

Тим часом у Національній академії наук спрогнозували зменшення смертності від коронавірусу. За висновками вчених, на початку травня ситуація потроху покращиться. Втім, назвали області, де можливий спалах COVID-19. Найбільше нових випадків варто очікувати в Дніпропетровській, Київській, Одеській, Харківській областях та в місті Київ.