Дніпровська лікарня №6 отримала новітнє обладнання

Урологи шостої лікарні провели операцію на нирках за новими технологіями. Це стало реальним завдяки сучасному обладнанню, яке завезли до медзакладу. Установку С-арка придбали коштом державної субвенції, яку залучив народний депутат України Дмитро Кисилевський. Як змінилися хірургічні втручання з появою нового апарату?

Побачити камінь у нирках за допомогою рентгену та зробити малотравматичне хірургічне втручання. Відтепер фахівці Дніпровської лікарні номер шість проводять нові види операцій при лікуванні сечокам’яної хвороби. Це стало реальним завдяки сучасному апарату – С-арка. Він дозволяє спростити операційний процес та зменшити реабілітаційний період пацієнта.

Дороговартісне медичне обладнання вдалось придбати коштом державної субвенції, яку залучив до Дніпра народний депутат України Дмитро Кисилевський. На покупку установки було виділено близько трьох з половиною мільйонів гривень.

Такий апарат – перший на лівобережжі Дніпра. Завдяки йому урологи можуть оперувати хворих за сучасними технологіями у стінах рідного відділення. Та навіть братися за лікування людей з хронічними захворюваннями. Раніше таким пацієнтам відмовляли у хірургічному втручанні.

Крім того, завдяки субвенції придбали обладнання для лікарні номер дванадцять, що у Придніпровську, до дев’ятого центру первинної медико-санітарної допомоги та його семи амбулаторій.