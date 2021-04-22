В історичному музеї відкрили виставку до 35 річниці Чорнобильської катастрофи

До 35-річчя Чорнобильської катастрофи. В Історичному музеї відкрили виставку, де зібрали світлини, архівні документи та навіть книжки, авторами яких є самі ліквідатори. Напередодні роковин трагедії наші кореспонденти поспілкувалися із героями тих подій.

Ліквідатор аварії на ЧАЕС Олександр Железняков прийшов на виставку зі своїми дітьми. У нього їх троє.

Чоловік пройшов і Чорнобиль і АТО. Брав участь у найнебезпечніших роботах із розвідки на даху реактора та дезактивації приміщень ЧАЕС.

Такі історії мають назавжди залишитися в пам’яті українського народу – кажуть організатори виставки. Експонати для неї збирали в архівах різних міст області.

Є тут й поетичні твори отця Валерія. Щоправда, вони не про Чорнобиль, а про кохання. Надто боляче, каже, згадувати усе. Чоловік займався збором та захороненням зараженого ґрунту.

35 років тому з Дніпропетровщини для ліквідації наслідків вибуху на атомній станції поїхали близько двадцяти трьох тисяч людей. Це науковці, військові та рятувальники.

Найбільш зворушлива частина виставки – експозиція “Чорнобиль очима дітей”. На малюнках маленькі жителі області показали, як вони сприймають цю катастрофу. Відвідати виставку можна впродовж найближчого місяця.