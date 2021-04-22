У Всесвітній день Землі у Дніпрі дерева висаджували дипломати

Сьогодні Всесвітній день Землі. Саме до нього присвятили акцію озеленення під назвою “Дніпро квітучий”. Висаджували дерева як місцеві комунальники, так і дипломати – представники консульств, що розташовані у Дніпрі.

Людина може повернути хоча б частку того, що надає їй земля, тим, що посадить дерево. Можна біля власного будинку, або там, де працює.

Диспетчери станції №19 електротранспорту прибрали навколишню територію, впорядкували клумби, підрізали кущі та висадили дерева.

Свою прилеглу територію тут називають садом.

Сьогодні вирішили попрацювати разом. І в сад вийшли 15 співробітників. Чому дуже радіє садівниця.

Дерева саджали не лише на ділянці транспортників, а й в парках.

Масштабну акцію не стільки за кількістю дерев, скільки за значенням влаштували представники нового дипломатичного клубу Дніпра. Дерева у парку Шевченка висадили консули Німеччини, Румунії, Литви, Ізраїлю та представники французького культурного центру «Альянс Франсез» .

Багато з дипломатів відбудуть свій термін та поїдуть з Дніпра. Але кажуть, що їм дуже приємно залишити в місті приємну пам’ятку – дерево, клен гостролистий.