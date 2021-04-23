Двох дітей збили на пішохідному переході у селищі Братське. Лікарі розповіли про їхній стан

Їх оперували чотири хірургічні бригади до пізньої ночі та вони все ще в комі. Вкрай важкий стан двох 12-річних дітей, яких напередодні вдень збила автівка на трасі в селищі Братське. Підлітки переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу і потрапили під колеса легковика. За кермом була молода жінка.

Оговтатись під страшних подій минулого дня досі не можуть мешканці Братського. На очах у людей автомобіль збив двох дітей.

З місця страшної аварії 12-річних хлопчика та дівчинку доправили до Обласної дитячої лікарні. Там до пізньої ночі чотири медичні бригади, змінюючи одна одну, оперували дітей. В обох – численні та складні травми.

Нині діти у комі. Давати прогнози медики не беруться. Поліція відкрила кримінальне провадження. 27-річній водійці, що збила дітей, загрожує до 8 років за ґратами.

На цьому ж переході, кажуть жителі селища Братське, лише за останні кілька років, сталося щонайменше 5 смертельних аварій. Місцеві вже тривалий час домагаються, аби тут встановили світлофор з кнопкою.

Нині ж на місті жахливої ДТП швидкісний режим контролює патруль поліції. Правоохоронці періодично чергують тут, аби нагадати водіям, що проїжджаючи населені пункти, вони зобов’язані скинути швидкість.