Фонтан води із люка бив на Мандриківській

Не встигли залатати в одному місці – прорвало в іншому. На Мандриківській із самого ранку місцеві спостерігали чималий фонтан із люка. Через аварію без води залишилися жителі Соборного району.

Ранок на Мандриківській. Біля школи номер 140 утворився справжній фонтан. Вода залила усю проїжджу частину.

Чекати на аварійку – довелося досить довго.

Це так Мандриківська виглядає зараз – на місце нарешті прибули комунальники – через дві години після пориву – та почали ремонт.

Запустили насос для відкачування води та приготували інструменти. Розповідали – що сталося – працівники водоканалу неохоче.

Комунальники запевняють – ця аварія ніяк не пов’язана із ремонтними роботами на водогоні, через які від учора без води частина правобережжя. Однак людей з навколишніх вулиць це не заспокоює. Адже постачання обіцяли поновити ще вночі.

У міськраді обіцяють ліквідувати аварію на Мандриківськіій максимум – до четвертої години вечора. Щодо робіт на центральному водогоні від Кайдацької насосно-фільтрувальної станції до ж/м Перемога-6, ремонтні бригади одночасно працювали на шести локаціях. Щоб запобігти витоку води, замінювали аварійні ділянки труби, яка піддалася корозії.