Фонтан води із люка бив на Мандриківській

23.04.2021

Не встигли залатати в одному місці – прорвало в іншому. На Мандриківській із самого ранку місцеві спостерігали чималий фонтан із люка. Через аварію без води залишилися жителі Соборного району.

Ранок на Мандриківській. Біля школи номер 140 утворився справжній фонтан. Вода залила усю проїжджу частину.

Чекати на аварійку – довелося досить довго.

Це так Мандриківська виглядає зараз – на місце нарешті прибули комунальники – через дві години після пориву – та почали ремонт.

Запустили насос для відкачування води та приготували інструменти. Розповідали – що сталося – працівники водоканалу неохоче.

Комунальники запевняють – ця аварія ніяк не пов’язана із ремонтними роботами на водогоні, через які від учора без води частина правобережжя. Однак людей з навколишніх вулиць це не заспокоює. Адже постачання обіцяли поновити ще вночі.

У міськраді обіцяють ліквідувати аварію на Мандриківськіій максимум – до четвертої години вечора. Щодо робіт на центральному водогоні від Кайдацької насосно-фільтрувальної станції до ж/м Перемога-6, ремонтні бригади одночасно працювали на шести локаціях. Щоб запобігти витоку води, замінювали аварійні ділянки труби, яка піддалася корозії.

Tags: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Продаж штучних квітів заборонений

23.04.2021

Немає лічильників — не буде газу! Понад сотня квартир відключені від блакитного палива

23.04.2021

Новий дитячий майданчик, збудований менше року тому, вже розвалюється

23.04.2021

Дніпропетровщина лідер із захворюваності на коронавірус

23.04.2021

Двох дітей збили на пішохідному переході у селищі Братське. Лікарі розповіли про їхній стан

23.04.2021

Більше десятка змій виявили в одному з кафе Дніпра

22.04.2021
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com