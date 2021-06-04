За добу в Україні вакцинували більше п’ятдесяти тисяч людей

04.06.2021 17:39

За добу в Україні вакцинували рекордну кількість людей. Майже 51 тисячу. Загальне ж число імунізованих наближається до мільйона трьохсот. Вже наступного тижня обіцяють вакцинувати тих, хто стоїть в черзі у додатку “Дія”. Ну а поки фіксують нові випадки. За минулу добу – це знов понад дві тисячі інфікованих. З них – 156 на Дніпропетровщині.

Ще 577 мешканців Дніпропетровщини подолали COVID-19. А от 156 навпаки – поповнили лави хворих. Але тижневий моніторинг ситуації – демонструє позитивну динаміку.

В області триває вакцинація. Зараз надійшла чергова партія препарату Pfizer, яким щеплять освітян.

COVID-щеплення вже зробили майже дванадцять тисяч освітян Дніпропетровщини. Першочергово вакцинували педагогів, які беруть участь у ЗНО.

Імунізацію проводять спеціально навчені мобільні бригади.

Загалом від коронавірусу вже щепили приблизно 104 тисячі мешканців області. З них двома дозами – понад 12 тисяч. Саме вони зможуть отримати паспорт вакцинації.

Записатися на вакцинацію можна у сімейного лікаря, в додатку “Дія” або за телефоном “гарячої лінії” Міністерства охорони здоров’я.

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