Проби води та повітря відібрали у Дніпрі

Проби води та повітря сьогодні відібрали у Дніпрі. На Монастирському острові провели майстер-клас для студентів з дослідження якості атмосферного та водного середовища. Що зафіксували прилади та чи в нормі показники?

За допомогою ручного приладу для вимірювання якості повітря, студенти разом з екологами знімають проби. Сьогодні на Монастирському острові досліджують атмосферу за двома показниками. Вперше на власні очі таке “диво техніки” бачить першокурсниця Анастасія.

П’ятнадцять хвилин роботи приладу та аналізу даних. І на дисплеї – уся інформація.

Прилад для дослідження води – японського виробника. Збирає та аналізує інформацію близько десяти хвилин. Його занурили на глибину лише пів метра. Це трохи бентежить студентку Світлану.

Та фахівці пояснюють: навіть невеличкої глибини достатньо для точного дослідження. Сьогодні з показниками води у Дніпрі – все гаразд.

Показники води і повітря станом на четверте червня не перевищують норми. Все через рясні опади, кажуть фахівці.

Однак позитивні показники для Дніпра – скоріш виключення. Норму в місті фіксують доволі рідко. Утім, вплинути на ситуацію зараз майже неможливо, кажуть у департаменті екології. На найближчі п’ять років у місті заплановані заходи щодо нормалізації гідрологічного стану. Зокрема, очищення річок та спорудження каналізаційних систем. А от з повітрям все складніше.

Контроль за якістю води і повітря у Дніпрі здійснюють щоденно на стаціонарних екологічних пунктах. Ручними приладами ж маже не користуються.