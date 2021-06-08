В одному зі спальних районів розгорівся конфлікт через футбольне поле

Дітям — забавка, сусідам — дискомфорт! У Дніпрі в одному зі спальних районів розгорівся конфлікт. Причина — футбольне поле, яке розташоване майже впритул до приватних будинків. Мешканці осель нарікають, що висота паркану стадіону замала. Як й відстань між ним і будинками. Через це м’ячі постійно залітають до дворів і псують майно господарів. У конфлікті розбирався Марко Ручка.

Ось це футбольне поле стало причиною скандалу між тими, хто тут грає та тими, хто живе поряд. Мешканці прилеглих будинків вже четвертий рік скаржаться на постійний шум, крики та пошкоджене майно.

Пані Ірина мешкає якраз навпроти. Жінка каже — до постійного шуму вона вже якось звикла. А от до того, що м’ячі постійно залітають до її будинку, а підлітки без дозволу лізуть через паркан — ні.

Ірина показує одне із багатьох відео, де підлітки приходять до неї по м’яч. І так, каже жінка, по кілька разів на день.

Втім є і ті, хто не вважає проблему важливою. Голова місцевого ОСББ твердить — мешканців приватних будинків можна зрозуміти, але і дітей також.

Та все ж голова ОСББ визнає, що огорожа футбольного поля занизька, і це питання було б непогано вирішити.

Щодо оновлення огородження до місцевих депутатів та міської ради не раз зверталась пані Ірина. Втім, безрезультатно.

Ми теж звернулись до міської ради. Начальник профільного комунального підприємства зараз у відпустці. Тож спілкуємось телефоном. Чуємо обіцянку виїхати на місце і розібратись.

Коли саме відбудеться ця ревізія — поки невідомо. А тим часом до подвір’я пані Ірини залетів черговий м’яч.