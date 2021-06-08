Уся необхідна інформація – в одному додатку. Аварійні ситуації на дорозі, перекриття, ремонти – все це дніпряни тепер зможуть перевіряти в мобільному додатку «Waze».Сповіщення про стан руху надходить до програми з різних джерел – зокрема й від самих водіїв. Однак перед тим, як вона потрапить на мапу, її перевіряють координатори міського Ситуаційного центру.

Дніпро першим в Україні долучився до співпраці із розробниками «Waze». Все, аби налагодити комунікацію між водіями та комунальними службами, запевняють в мерії.