Оркестр “Времена года” завершив 28-й концертний сезон

09.06.2021 11:43

Секрети музики знов відкриває камерний оркестр імені Гаррі Логвина “Времена года”. На завершення 28-го концертного сезону колектив представив програму з творів Шостаковича, Вейнера та Моцарта. Зустріч оркестру з публікою відбулася завдяки програмі “Культурна столиця”. На концерті побувала наша Ірина Каблоцька.

Дивертисмент Моцарта пов’язує різні періоди творчості оркестру. Саме цей твір “Времена года” виконав на своєму першому концерті у 1993 році.

До всіх трьох основних творів програми колектив звертався неодноразово. Грав і дивертисмент Лео Вейнера, і знамениту камерну симфонію Шостаковича.

Знаменитий підпис Шостаковича розшифровувався з нот, як його ініціали латиною DSCH. Але ту ж комбінацію з нот: ре-мі бемоль-до-сі використовував Моцарт в одному зі своїх квартетів.

Такий результат своїх досліджень художній керівник виніс на суд слухачів. Хоча деякі з них вже давно самостійно заглибились у тему філософських шифрів у музиці.

І навіть легкий менует Луїджі Бокерині, ймовірно, містить у собі цікаві секрети. А ще один номер програми, дивертисмент Лео Вейнера просто дивує.

Що ще відкриють для нас невгомонні дослідники й виконавці класичної музики, дізнаємось восени. Це буде 29 концертний сезон колективу, який став брендом Дніпра, камерного оркестру імені Гаррі Логвина “Времена года”

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