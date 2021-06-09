У Кам’янському ремонтують медичні заклади

09.06.2021 17:24

Медзаклади Кам’янського, що десятиліттями не знали ремонтів, оновлять вже цього року. Наразі роботи тривають у дитячій поліклініці первинного медцентру №3 та у педіатричному корпусі лікарні №9. Ремонти у медзакладах проводять під контролем міського голови Андрія Білоусова. Подробиці – далі у сюжеті.

На третьому поверсі дитячої амбулаторії, де незабаром малечу з Кам’янського прийматимуть вузькі спеціалісти, повним ходом йде ремонт. Торік тут капітально полагодили відділення центру реабілітації. Роботи розпочалися й у сусідній будівлі педіатричного корпусу лікарні №9. 2020-го після ремонту тут вже відкрили повністю оновлене дитяче інфекційне відділення.

У відділеннях замінюють усі комунікації та сантехніку, монтують нові вікна і двері, оздоблюють стіни, підлогу та стелю. Такі ремонти відбудуться й в інших закладах охорони здоров’я Кам’янського.

Також у черзі на ремонт – амбулаторії медцентру №3 на вулиці Менделєєва та два відділення лікарні швидкої допомоги – травматології та політравми. Усі роботи заплановані на 2021 рік.

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