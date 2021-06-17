Сотні дворів та десятки вулиць у Дніпрі досі затоплені

Кілометри вулиць у воді, прибудинкові території в приватному секторі — затоплені й досі! У Дніпрі вже третій тиждень не вщухають дощі. Зливові системи та колектори не справляються, а рятувальники беззупинно викачують воду у багатьох локаціях. Через потоп на одній із вулиць лівого берега вже майже тиждень не ходить трамвай. Але подекуди ситуація потроху налагоджується. Бабуся, яке живе в АНД районі, перший раз за період злив змогла вибратись до власного двору.

З кінця травня Дніпро чи не кожного дня заливає дощем. Найбільше постраждав приватний сектор лівобережжя.

Дощоприймачі тут не справляються взагалі. Бердянська залита з моменту перших потужних злив. Через потоп тут не ходить трамвай, що створює чималий дискомфорт для місцевих.

Ситуацію намагаються виправити рятувальники, які відкачують воду. Бригада чергує тут з 13 червня.

Втім від зусиль надзвичайників мало що залежить, кажуть жителі.

В “особливих” умовах ці три тижні опадів мешканці АНД району. Через те, що річка Гнилокіш вийшла з берегів — навколишні будинки затопило. В деяких вода стоїть і досі.

Ніна Тимофіївна каже – ще вчора навколо оселі води було з півметра. Рятувальники частину відкачали. Втім в самому будинку вода ще є.

Зараз же підлога розбухла, холодильник вимкнений, речі у шафі — промокли. Пані Ніна куди вже тільки не зверталась по допомогу. Втім все безрезультатно. Гнилокіш продовжує затоплювати її садибу.

Під час потужних дощів було і таке, що пані Ніна не їла два дні. Рідних в неї немає, а сусіди, які підгодовують бабусю, просто не могли дістатися її оселі. Зараз жінка вже навідується до літньої кухні і сподівається, що голодувати їй більше не доведеться. Набір продуктів для Ніни Тимофіївні передали і ми. Старенька вдячна усім, хто не байдужий до її проблеми, і рятувальникам, які не полишають її в біді.

Водночас в міськраді повідомили, що КП “Гідроспоруди” прочистили Гнилокіш минулого тижня в місцях, де це було можливим.