У Дніпрі ремонтують трамвайні переїзди

Вони ускладнюють рух й випробовують терпіння водіїв. Трамвайні переїзди у Дніпрі розсипаються просто під колесами автівок. Наша Софія Куценко поспілкувалася сьогодні з кермувальниками – їхній висновок такий, що у місті дуже мало впорядкованих переїздів. У міськраді на це кажуть: такі об’єкти ремонтують поступово. Тож де оновлюють рейки – дивіться у наступному сюжеті.

Рейки, що стирчать на кілька сантиметрів над дорогою, ями та потрісканий асфальт. Так виглядають трамвайні переїзди у Дніпрі. Більшість із них ніколи капітально не оновлювали. Та чи планують щось змінювати? Давайте дізнаємося.

Переїзд на перетині Савченка та Пушкіна – розтрощений вщент. Аби проїхати його без шкоди для автівки, водії пригальмовують та з великою обережністю долають ділянку. Обурюються: дорога в жахливому стані.

На вулиці Леваневського ситуація ще гірша. Це жваве перехрестя, але просто під колесами автівок лежать шматки бруківки. Самі рейки тонуть у глибоких ямах. Проїхати тут – справа нелегка.

Попри видимі незручності, конкретно ці трамвайні переїзди поки що не ремонтуватимуть. У міськраді наразі запланували оновити перехрестя проспекту Яворницького та вулиці Вернадського. За проєктом, там повністю замінять колії, які укладуть у широкосмугові плити. Працюватимуть за новою сучасною технологією.

Капітальний ремонт на цьому переїзді не робили більше п’ятнадцяти років. Роботи тут збираються завершити до кінця червня. Цей переїзд – один із восьми, які перекладатимуть цьогоріч.

З початку року в місті вже оновили чотири перехрестя. Найближчим часом візьмуться ще за дві нові локації.