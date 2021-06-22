На Селянському узвозі замінили частину міжпанельних швів

22.06.2021 18:13

Не встигли ввести в експлуатацію, як вже ремонтують! На Селянському узвозі цими вихідними замінили частину міжпанельних швів. Ремонтували ділянку від Мандриківської вулиці й аж до Набережної. Чому довелось оновлювати дорогу та хто фінансував роботи – дивіться у сюжеті Софії Куценко.

Якіснішим силіконом та на більшу глибину цього разу заклали шви на Селянському узвозі. Ремонт ділянки зробили швидко – всього за вихідні.

На оновлення витратили близько 50 тисяч гривень. Відремонтували проблемні ділянки коштом підрядника.

Щодня Селянським узвозом рухають сотні автівок. Це найкоротший шлях від проспекту Гагаріна до Набережної. Попри знак заборони, дорогою їздять і вантажівки. Саме вони, кажуть будівельники, розбивають дорогу.

Можлива вага автомобілів на Селянському узвозі до 25 тонн.

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