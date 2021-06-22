Досі залишаються затопленими десятки осель мешканців АНД-району

Зливи закінчилися, а вода не поспішає сходити. Наразі залишаються затопленими десятки осель мешканців АНД-району. Люди викладають в соцмережі разючі кадри наслідків негоди. Як просуваються роботи з відкачування та чи повернуться найближчим часом дощі – відповідь рятувальників та синоптиків далі в сюжеті.

Вечір п’ятниці. Лівий берег, житломасив Калинівський. Під час чергового дощу рівень води перетнув позначку в метр, перетворивши автостраду на такий собі екстремальний курорт.

А це вже субота. Мешканці АНД-району з острахом очікують на зливу.

Найгірша ситуація – на вулицях Промисловій, Гусячій, Осетинській та Трамвайній. Збитки, підраховують місцеві, йдуть на десятки тисяч гривень. Вода руйнує меблі, підлогу та електрику.

За даними ДСНС на сьогодні залишаються затопленими 102 подвір’я і 23 житлові будинки. Ліквідація наслідків негоди триває.

Нагадаємо, масштабі зливи у Дніпрі тривали з 2-го червня до кінця минулого тижня. За цей час рятувальники відкачали із затоплених осель Дніпрян більше півмільйона метрів кубічних води. Синоптики прогнозують: значних погіршень погодних умов до кінця цього тижня не буде. Можливі короткочасні дощі та гроза.