У Богданівці побудували нову амбулаторію

22.06.2021 18:00

Якісні медичні послуги відтепер доступні й для мешканців Богданівки, що у Павлоградському районі. Там побудували зовсім нову амбулаторію, яку оснастили сучасним обладнанням. В цьому медзакладі зможуть обслуговуватись майже десять тисяч мешканців місцевої ОТГ.

Нову амбулаторію звели у селі Богданівка. Її побудували з нуля. У цій місцевості існує ще стара лікарня. Втім через те, що тривалий час вона була єдина у селі — потік пацієнтів тут чималий. На додачу деяким людям діставатись до неї проблематично.

Будівля амбулаторії вже готова, залишилось тільки розставити меблі та під’єднати обладнання.

В амбулаторії є окрема квартира для сімейного лікаря. Там дві спальні, кухня разом з вітальнею, санвузол і навіть гардеробна.
Усередині медзакладу буде сучасна лабораторія, кабінет щеплення, оглядові та маніпуляційна. А ще телемедичний комплекс.

Взагалі в медзакладі зможуть обслуговувати не лише мешканців Богданівки, а й усієї громади. Це майже 10 тисяч жителів.

Звели амбулаторію за програмою Президента України “Велике будівництво”.

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