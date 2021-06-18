У Дніпрі пройшов Всеукраїнський чемпіонат з футболу серед спортсменів із ДЦП. У ньому взяли участь команди з 8 областей. Саме під час таких змагань відбирають гравців для національної збірної. У фіналі зійшлися спортсмени з Дніпропетровщини та Хмельниччини.

Цьогоріч за звання найсильнішої команди України змагалися футболісти з ДЦП із 7 областей та Києва. Правила на чемпіонаті відрізняються від “великого” футболу: поле менше, гравців усього п’ятеро та й тайми по 15 хвилин. Втім матчі – не менш видовищні!

У фіналі зійшлися спортсмени з Дніпропетровщини та Хмельниччини. Наші – досвідченіші, більшість з них входить до національної збірної. Капітан команди – дворазовий олімпійський чемпіон – Костянтин Симашко налаштований серйозно.

У Хмельницькій команді заявляють: готові дати бій опонентам.

Свисток… І матч починається. Дніпропетровська команда одразу бере ініціативу в свої руки, проводить успішну атаку й забиває на першій хвилині матчу!

Впевнена перевага нашої команди зберігається впродовж усього першого тайму. Забиваємо ще двічі. В другому таймі команда з Хмельниччини з останніх сил намагається переломити хід гри.

Втім усе марно. Матч закінчується з рахунком 5-0 на користь Дніпропетровської команди. Третє місце в чемпіонаті посіли хлопці з Волині. Хмельниччани – другі, наші отримують золото.

Щороку саме під час цього чемпіонату відбирають учасників національної збірної. А вже вони представлятимуть Україну на Чемпіонаті світу з футболу гравців з ДЦП майбутнього року. 2020-го провести регіональні змагання не змогли через пандемію коронавірусу. Складно було й цьогоріч.

Нагадаємо, українська паралімпійська збірна з футболу – найтитулованіша в світі. Ми тричі перемагали у паралімпійських іграх, двічі – отримували срібло.