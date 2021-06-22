У Нікополі затримали імовірного вбивцю 15-річної дівчини

Страшна новина з Нікополя. Там знайшли тіло 15-річної дівчини. Вона пішла на прогулянку з друзями й не повернулася. П’ять днів зниклу Настю Карнаух намагалася відшукати поліція, рятувальники та волонтери. Й знайшли задушеною, на території покинутої фабрики. Подробиці усіх цих подій дивіться в сюжеті наших нікопольських кореспондентів.

Повідомлення про зникнення дівчини надійшло до поліції 15 червня. Її мати розповіла, що напередодні ввечері донька пішла гуляти й не повернулася. На розшуку Насті була спрямована поліція, кінологи зі службовими собаками, військові, представники національної гвардії та МНС.

Правоохоронці спільно з волонтерами перевірили буквально кожний закуток міста, де могла перебувати дівчина. На п’ятий день її тіло виявили на території покинутої фабрики.

За попередньою інформацією, Анастасію вбили ще 14 червня. На покинуту фабрику вона прийшла не сама. Була із другом. Даючи первинні свідчення в поліції, хлопець розповів, що був останнім, хто бачив Настю. Однак стверджував, із промзони вони вийшли разом. Проте камери відеоспостереження, що знаходяться на приватній території поряд, зафіксували, як повертався юнак вже сам.

Невдовзі 15-річний друг Насті Карнаух був затриманий. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Напередодні хлопець створив профіль в соціальній мережі, де опублікував моторошне зізнання.

Підозрюваному у вбивстві підлітку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 35 діб.