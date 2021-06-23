У Кам’янському запустили найбільший у місті світлофорний об’єкт

У Кам’янському на Майдані Героїв запустили найбільший у місті світлофорний об’єкт. Міський голова Андрій Білоусов особисто поклав старт його роботі. Тепер дії усіх учасників руху на кількох дуже жвавих перехрестях контролюються світловими та звуковими сигналами. Докладніше про плани Кам’янського щодо оновлення світлофорів – дивіться у наступному сюжеті.

Для автомобілів, трамваїв й для пішоходів – на Майдані Героїв у Кам’янському водночас запрацювали усі світлофорні об’єкти. Міський голова Андрій Білоусов особисто дав відмашку роботі нових приладів регулювання руху на одному з найбільш жвавих перехресть.

Керівник підприємства “Міськсвітло плюс” зазначає – ці об’єкти регулювання дорожнього руху надійні й вправно працюватимуть за будь-яких погодних умов. Саме ними нещодавно обладнано найбільш небезпечні перехрестя.

У найближчих планах мерії Кам’янського – облаштувати світлофорами ще два перехрестя на Димитрівському ринку та по проспекту Аношкіна.

Відтепер жвавий рух на центральному перехресті регулюватиметься світлофорними об’єктами. Тож пішоходи й автомобілісти мають почуватися тут набагато безпечніше.