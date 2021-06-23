У Кам’янському запустили найбільший у місті світлофорний об’єкт

23.06.2021 18:20

У Кам’янському на Майдані Героїв запустили найбільший у місті світлофорний об’єкт. Міський голова Андрій Білоусов особисто поклав старт його роботі. Тепер дії усіх учасників руху на кількох дуже жвавих перехрестях контролюються світловими та звуковими сигналами. Докладніше про плани Кам’янського щодо оновлення світлофорів – дивіться у наступному сюжеті.

Для автомобілів, трамваїв й для пішоходів – на Майдані Героїв у Кам’янському водночас запрацювали усі світлофорні об’єкти. Міський голова Андрій Білоусов особисто дав відмашку роботі нових приладів регулювання руху на одному з найбільш жвавих перехресть.

Керівник підприємства “Міськсвітло плюс” зазначає – ці об’єкти регулювання дорожнього руху надійні й вправно працюватимуть за будь-яких погодних умов. Саме ними нещодавно обладнано найбільш небезпечні перехрестя.

У найближчих планах мерії Кам’янського – облаштувати світлофорами ще два перехрестя на Димитрівському ринку та по проспекту Аношкіна.

Відтепер жвавий рух на центральному перехресті регулюватиметься світлофорними об’єктами. Тож пішоходи й автомобілісти мають почуватися тут набагато безпечніше.

Теги: , , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Вартість проїзду у маршрутках та автобусах становитиме 10 гривень

23.06.2021 19:06

Тариф на проїзд у дніпровському електротранспорті та метро також зросте

23.06.2021 18:57

Відбулася чергова сесія міськради

23.06.2021 18:54

Величезний флагшток нещодавно встановили у Кривому Розі

23.06.2021 18:34

Дніпряни все частіше зустрічають дивних великих павуків

23.06.2021 18:28

У Нікополі затримали імовірного вбивцю 15-річної дівчини

22.06.2021 18:37
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com