Вартість проїзду у маршрутках та автобусах становитиме 10 гривень

У Дніпрі наближається підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Вже тиждень, як у маршрутках висять оголошення про новий тариф. Розмови про здорожчання точилися досить давно. Й прогнози посадовців, що тариф зросте саме в червні – справдилися. Чому все ж таки прийняли рішення та чи погоджуються пасажири з новими розцінками – дивіться в сюжеті Марка Ручки.

Вартість перевезень у громадському транспорті округлили. Незабаром проїхатися у дніпровських маршрутках та автобусах стане дорожче. В один бік – 10 гривень.

Розмови про здорожчання проїзду збентежили городян ще на початку травня. Тоді в мерії заспокоювали й казали, що це все на рівні чуток. Але спрогнозували такий сценарій на червень.

Тоді в одному із Дніпровських АТП прокоментували — вимога підвищити тариф, обумовлена здорожчанням пального й збитками, яких начебто зазнали перевізники через пандемію.

Йдеться про податки та вартість автозапчастин. В АТП ще додали — прибутку від громадського транспорту майже не мають.

Врешті, в мерії таки дослухалися до перевізників. В дніпровських маршрутках та автобусах вже тиждень, як розклеєні оголошення про здорожчання. Водії новині передбачувано радіють.

Також кермувальники вважають тариф у 10 гривень досить зручним. Мовляв, так простіше розраховуватись з пасажирами.

Та пасажири ж нарікають на відсутність кондиціонерів у автобусах й брудні салони. Вважають, 10 гривень в один бік — занадто. Є й ті, хто вірить, що нові тарифи зможуть поповнити бюджет міста і транспортна інфраструктура розвиватиметься.

В міськраді поки офіційних коментарів з цього приводу не дають. Найімовірніше, платити 10 гривень дніпряни почнуть з перших чисел липня. Оскільки рішення виконкому про збільшення тарифу офіційна газета мерії “Наше місто” опублікувала 20 червня.