Археологи дісталися центрального поховання кургану у Новоолександрівці

24.06.2021 18:38

Археологи, що розкопують курган епохи енеоліту у Новоолександрівці, дісталися центрального поховання. Й влаштували стрім, щоб показати, як його розчищають.
Власне заради цього поважного померлого й була зведена уся ця чимала споруда й встановлений кромлех. За підрахунками, давні будівельники використали приблизно 400 тонн ґрунту й 70 тонн каміння. З оглядкою на те, що 5 тисяч років тому зі знарядь праці використовувалися лише кийки, це дійсно вражає.

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