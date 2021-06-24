Археологи дісталися центрального поховання кургану у Новоолександрівці

Археологи, що розкопують курган епохи енеоліту у Новоолександрівці, дісталися центрального поховання. Й влаштували стрім, щоб показати, як його розчищають.

Власне заради цього поважного померлого й була зведена уся ця чимала споруда й встановлений кромлех. За підрахунками, давні будівельники використали приблизно 400 тонн ґрунту й 70 тонн каміння. З оглядкою на те, що 5 тисяч років тому зі знарядь праці використовувалися лише кийки, це дійсно вражає.

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