Відбулася чергова сесія міськради

Ліквідація котелень у 54 багатоквартирних будинків Дніпра. Ось, що стало одним з основних питань сьогоднішньої сесії міськради. Мешканцям осель з цього списку треба буде якось встановлювати індивідуальне опалення. Також на порядку денному у депутатів були питання екології, будівництва об’їзної та об’єднання лікарень. Голосували вже традиційно цілими блоками, бо проєкти заздалегідь погодили у комісіях.

Сесія вирішила – 54 багатоповерхівки, в яких сплив термін експлуатації внутрішньобудинкових котелень, переведуть на індивідуальне опалення. Втім гроші на встановлення нового обладнання дадуть тільки тим, хто не має боргів за теплопостачання. Мешканці вказаних будинків недоплатили комунальникам близько 28 мільйонів гривень, кажуть в мерії.

Також міськрада оголосила старт нового етапу боротьби за екологію. Наразі в місті близько 6-ти сотень підприємств-забруднювачів. Вже до кінця року усі вони мають встановити станції моніторингу. Інакше – їм перекриють воду.

Також сьогодні з балансу міста на баланс області передали проєктно-кошторисну документацію будівництва об’їзної дороги. Магістраль з’єднуватиме Кайдацький міст та Запорізьке шосе. Рішення має покласти початок роботам.

А ще – депутати задовольнили запит своєї колеги про начебто незаконний атракціон на житломасиві “Сонячний”.

Також, відповідно до медреформи, в Дніпрі об’єднали міські лікарні №4 та №8. Це має стабілізувати роботу медичних установ і сприяти їх оснащенню сучасним обладнанням. До переліку приватизації внесли 5 об’єктів комунальної власності. Їх реалізують через аукціон Prozorro.