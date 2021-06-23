Величезний флагшток нещодавно встановили у Кривому Розі

Новий флагшток, який входить до трійки найбільших в країні, нещодавно встановили у Кривому Розі. Величезне синьо-жовте полотно урочисто піднімуть у День Прапора, 23 серпня. Цю подію планують присвятити 30-й річниці незалежності України. Подробиці далі у сюжеті.

Встановлення велетенських конструкцій – справа непроста і потребує потужної техніки та дотримання правил безпеки. Заздалегідь підготували фундамент – залили двометровий шар бетону. Конструкцію зачепили міцними тросами та обережно підняли краном.

Зафіксували конструкцію більш ніж двома десятками великих болтів. Флагшток заввишки 72 метри змонтували в міському парку Героїв міста Кривий Ріг.

Тепер на батьківщині президента майорітиме велетенський прапор України. Навіть погода сприяла будівельникам, була тихою й безвітряною.

Тепер підрядники розпочнуть планову реконструкцію парку навколо флагштоку. Там прокладуть потужні комунікації, територію облаштують новою плиткою, встановлять сучасне освітлення, привезуть комфортні лави. Національний символ держави матиме гідне оточення і нагадуватиме криворізьким козакам “якого вони роду”

Криворізький флагшток – точна копія дніпровського, який встановили чотири роки тому. Традиція поваги до державних символів України поширюється країною та допомагає виховувати нове патріотично налаштоване покоління.