Об’їзна дорога, яку зводять поруч із Дніпром, має розвантажити місто

Розвантажити місто. Таке завдання стоїть перед працівниками, що зводять об’їзну дорогу під Дніпром. Масштабний об’єкт – частина програми «Велике будівництво». Що передбачено у проєкті і який об’єм запланованого вже зроблений?

У районі вулиці Аеропортівська укладають дорожнє полотно та зводять транспортну дворівневу розв’язку. Це частина нової дороги, яка з’єднає Запорізьку трасу з Південним мостом. Спрямує транзитний транспорт повз міста.

“Об’їзну” будують «з нуля». Техніка працює одночасно на семи ділянках Південного обходу Дніпра. А всього ділянок 12.

На шляху до аеропорту будують дворівневу транспортну розв’язку. Підрядники облаштовують монолітну стіну. Працюють над дорожнім полотном.

На інших ділянках тривають земляні роботи. В районі вулиці Мільмана дорожники облаштовують водовідведення. Труби великого діаметра й довжини укладатимуть на глибину 28 метрів.

Шлях має бути дуже міцним, бо саме тут піде потік найважчих машин.

Готовність об’єкта зараз – більш ніж 60 відсотків. Водії вже мріють забути той безлад, що багато років відбувається на дорогах міста.