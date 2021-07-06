У шляхопроводу на Слобожанському проспекті відвалилась частина тротуару

Руйнується на очах. Шляхопровід на Слобожанському проспекті лишився частини пішохідної зони. Окрім цього, вже не перший рік там просідає асфальт. Наші журналісти разом з експертами вже інспектували цей надважливий для лівобережжя об’єкт. Ще два роки тому фахівці зазначили – конструкція у критичному стані. Чи змінилося щось з того часу?

Діра замість пішохідної зони. Ось так наразі виглядає шляхопровід на Слобожанському проспекті. Радує тільки одне – що бетонні плити не впали на курсуючі під ними автівки

Загадкове зникнення секції пішохідної зони сталося вчора. Місце одразу огородили комунальники й вже почали ремонтні роботи. Та от дніпрян це – аж ніяк не заспокоює. Особливо працівників та клієнтів ось цього шиномонтажу, яка знаходиться прямісінько під аварійним віадуком.

Наша знімальна група перевіряла стан шляхопроводу ще у 2019 році. Вже тоді нарікань на стан переправи було хоч відбавляй.

За два роки тут нічого не змінилося. Ось, навіть ті самі дерев’яні дошки, які й нині закривають дірки у пішохідній зоні.

Неозброєним оком помітно, що під ризиком руйнування ще декілька секцій пішохідної частини. Бильця вже загрозливо зсунулися у бік. У міськраді обрали працювати на випередження. Ту саму “зниклу” частину – комунальники демонтували, аби замінити. Те ж саме очікує і на інші аварійні ділянки.

Та головне занепокоєння викликає руйнування колон, які тримають весь шляхопровід. Вони у кричущому стані. Ще два роки тому експерти давали невтішні прогнози.

Та капітального ремонту нема й досі. Аварійні опори наразі просто зміцнили.

Будівельник каже – проєкт реконструкції шляхопроводу був готовий ще у 2016-му. З того часу він застарів, адже стан об’єкту погіршився. Термінів виконання ремонту немає й досі.