Майданчик для вигулу собак відкрили у Дніпрі

У Дніпрі потроху з’являються майданчики для вигулу собак. Першим пощастило власникам чотирилапих, що мешкають поблизу скверу Олександра Усачова, що на лівобережжі. У планах міськради цьогоріч звести ще чотири таких локацій. Що саме очікує на собачників та їхніх улюбленців?

У власників собак, що мешкають неподалік скверу імені Олександра Усачева – свято. Адже саме вони першими у місті отримали новий майданчик для своїх чотирилапих друзів. Тут є все для активної прогулянки з улюбленцем. Можна пострибати через перешкоди, пройтися по колоді та просто побігати територією. До речі, периметр огороджено парканом. Саме тому тварини не заважають іншим відвідувачам.

У міськраді обирати локації під майданчики для вигулу собак розпочали ще торік. І наразі в планах створення ще декількох подібних зон.

Вже відомо, що майданчики для вигулу собак з’являться у молодіжному парку Новокодацького району, парку Шевченка, неподалік вулиці Калинової та на 12 кварталі.