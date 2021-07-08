Делегація Республіки Казахстан з офіційним візитом побувала у Кам’янському

У Кам’янському з офіційним візитом побувала делегація Республіки Казахстан. Візит приурочили до дня народження першого президента цієї країни Нурсултана Назарбаєва. Саме у Кам’янському він розпочинав свій трудовий шлях. Закінчив місцеве професійне училище та здобув професію металурга.

Казахських гостей зустрічають у новому сквері по проспекту Свободи міській голова Андрій Білоусов та громадськість. Після невеличкого спілкування делегація вирушає до міської ради. Тут обговорювали питання співробітництва та обмінювались досвідом. Музей історії міста став наступною локацію, що відвідала делегація. Саме тут зберігаються експонати щодо навчання казахського президента Нурсултана Назарбаєва в Кам’янському.

Далі – перегляд історичного фільму про юність президента у Кам’янському. А потім – дискусія з активною молоддю міста.

Завершальний акорд зустрічі – поїздка в альма-матер першого президента Казахстану, вище професійно-технічне училище №22. Нурсултан Назарбаєв потрапив в групу доменщиків, куди відбирали найбільш фізично розвинених юнаків, це була важка та відповідальна праця. Згодом ці знання стали йому в нагоді під час запуску першої домни у Теміртау. Сам Назарбаєв говорив, що Україна подарувала йому крила.

У музеї училища дбайливо зберігається все, що пов’язано з ім’ям відомого учня. Журнали і табелі, фото і грамоти. 6 липня у Казахстані відзначили державне свято – День столиці Нур-Султан. Тож з цієї нагоди творчий колектив, що приїхав з делегацією, підготував концерт. Особливо вразили казахи знанням українських пісень.