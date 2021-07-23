Дніпровські спортсмени щосили готуються до Паралімпіади

24-го серпня, саме у День Незалежності України, у Токіо стартують Паралімпійські ігри. До найбільшого державного свята 11 телеканал запускає спецпроєкт: “Незалежні 30: Дніпропетровщина”. У ньому ми розкажемо про людей та події, про економіку та політику, про визначні постаті та досягнення. Словом усе, що дотичне до становлення нашої держави.

Сьогодні в ефірі перший сюжет циклу. Про тих, хто, попри вади здоров’я, прославляє нашу країну на весь світ – паралімпійців. Адже саме українська збірна одна з найтитулованіших за всю історію ігор. Наш Владислав Авдієнко – поспілкувався зі спортсменами прямо перед від’їздом до Токіо.

Юлія Маласай – одна з трьох спортсменок нашої області, що представлятимуть Україну в паравеслуванні. Показує: виступатимуть на ось такому човні італійського виробництва. Він майже повністю зроблений з карбону – міцного й водночас легкого матеріалу.

Юлія – єдина повністю здорова спортсменка у складі збірної. Вона не веслує, натомість відповідає за напрямок руху.

А ще – слідкує за швидкістю й темпом та заряджає команду на результат. Настанови спортсменам дає у гарнітуру-мікрофон.

Наша друга героїня – Світлана Богуславська теж з Дніпра. В параакадемічному веслуванні вже 8 років. Вона бронзова призерка Кубку світу та срібна – Чемпіонату Європи. Вважає: головний секрет перемог – це сильний характер та завзяті тренування.

А от Ганна Шеремет найбільше у веслуванні любить азарт перегонів. Дівчина з Оленівки, маленького села в Магдалинівському районі. На рахунку Ганни не один вдалий фініш, зокрема друге та третє місце на чемпіонатах Європи. Наступна ціль – Паралімпійські ігри!

До складу української збірної з паравеслування входять 9 спортсменів: троє з Дніпропетровщини, ще шестеро – з Донеччини, Черкащини, Київщини, Одеської області та Волині. Веслуватимуть по одному, вдвох та вчотирьох.

Десять разів на тиждень по 3 години. Зараз спортсмени Української збірної з параакадемічного веслування тренуються в посиленому режимі: вдосконалюють техніку та силові показники.

Результатами підготовки головний тренер збірної задоволений. Втім додає: на Паралімпіаді в України є багато серйозних суперників.

Щодня по 2 години! Так тренується українська збірна з парапауерліфтингу. Завдання – відтиснути від грудей якомога більшу вагу. У це важко повірити, але спортсменам з ураженнями опорно-рухового апарату під силу підняти не одну сотню кілограмів.

В українській збірній 8 спортсменів. Серед них двоє – з Дніпра. Ось – 5-разова призерка паралімпійських ігор Лідія Соловйова.

Лідія виступає на Паралімпійських іграх із 2000 року, від самого заснування. Здобула 3 золотих, 1 срібну та бронзову медалі. Каже, секрет перемоги – це любов до спорту та робота з тренером.

Друга спортсменка від Дніпра – Марина Копійка. У парапауерліфтингу вона ще зі школи. Дівчина багаторазова призерка Чемпіонатів Європи та Кубків світу. Але все ще не має такої омріяної олімпійської медалі. Її сподівається завоювати цьогоріч.

6-і паралімпійські ігри для спортсменів будуть найважчими, кажуть експерти. Через пандемію коронавірусу змагання перенесли аж на рік. Втрачений час дуже болісно позначився на моральному стані атлетів, частина тренувань пройшла дистанційно.

Втім в українській делегації вірять: труднощі на шляху до перемоги не зупинять наших спортсменів. Україна — один з лідерів світового паралімпійського руху. Загалом за роки незалежності ми завоювали на іграх 486 медалей, з них 152 золоті. Цьогоріч нашу збірну представлятимуть 138 спортсменів, 20 з них – з Дніпра.

Сподіваємось, ця Паралімпіада принесе нам удачу, бо стартує 24 серпня – у День Незалежності України. Саме за останні 30 років наша збірна піднялась на світовий олімп. 2016-го ми стали третіми у загальному заліку, обігнавши навіть спортивну супердержаву США.