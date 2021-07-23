З амброзією воюють новими методами

Майже пів мільйона гривень на боротьбу з карантинними рослинами виділили цьогоріч з бюджету Дніпра. З амброзією воюють новими препаратами, за агрохімічною технологією. Де у місті ліквідовують зарослі, а де алергійна зелень і досі буяє – дізнавалась Софія Куценко.

Кущі амброзії у людський зріст квітнуть уздовж високовольтної лінії на вулиці Гладкова. Місцеві скаржаться: з бур’янами тут ніхто не бореться.

Велика галявина з карантинними рослинами буяє просто біля житлових будинків. Цією дорогою місцеві часто користуються – веде вона до зупинки громадського транспорту. Коли востаннє тут знищували амброзію, люди не можуть згадати

У департаменті екології кажуть: амброзію на вулиці Гладкова косили цього тижня.

Якщо якісь ділянки обійшли увагою, зазначають у департаменті, люди можуть самостійно подати заявку до міськради з проханням ліквідувати зарості. Та спочатку територію обстежать фахівці. Так вже перевірили понад 80 локацій.

А от мешканці вулиці Кротова самі звернулися до міськради. Попросили прибрати кущі амброзії навколо школи №25.

З карантинними рослинами у Дніпрі активно борються вже не перший рік. Цьогоріч працюють з новими препаратами українського виробника. Який, у прямому сенсі, майже випалює рослину.

На боротьбу з карантинними рослинами цьогоріч з бюджету міста виділили майже пів мільйона гривень.