4-річний хлопчик смертельно травмувався у фонтані скверу Прибережний

4-річний хлопчик отримав смертельну травму, купаючись у фонтані! Трагедія сталась у Дніпрі в сквері Прибережний. Дитина знаходилась під наглядом своєї мами, втім в якийсь момент малюк послизнувся та впав просто на металеву опору. Швидка доправила хлопчика в лікарню, медики оперували його майже всю ніч, втім безрезультатно.

На відео з камер спостереження помітно, як з десяток дітей граються у фонтані, коли один з хлопчиків раптово падає. Травмованого малюка на руках забирає його мати. За лічені хвилини приїжджає швидка та забирає постраждалого до обласної лікарні. Медики кажуть, дитину до них доправили у вкрай тяжкому стані.

На операційному столі життя 4-річному хлопчику намагалися врятувати майже вісім годин. Втім, все безрезультатно, травми виявилися несумісні з життям.

Як ми бачимо струм води в фонтані підіймається щонайменше на один метр, металеві конструкції доволі високі та об’ємні, а гранітне покриття слизьке.

Попри трагедію, що сталася, у фонтані продовжують бавитися діти. Їхні батьки вважають, що купатися тут безпечно. Мовляв, звичай заходити у спеку у фонтани існує по всьому світу.

Є й ті, хто категорично проти такого дозвілля саме з міркувань безпеки.

У мерії ж коментують зі свого боку — фонтани не розраховані та не призначені для купань. А таблички там не висять, бо посадовці й не думали, що про це потрібно попереджати.

Тим часом в поліції за смертельне травмування дитини відкрили два кримінальні провадження. За статтею 115 кваліфікують, як нещасний випадок. Та за 166 — невиконання батьківських обов’язків.

Усі обставини з’ясовуватиме слідство. Водночас в Дніпровській мерії пообіцяли на найближчій сесії розглянути питання щодо введення штрафів за купання в фонтанах, а ще планують встановити попереджувальні таблички.