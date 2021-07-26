30 років Незалежності. Як змінилась українська мова

Одинадцятий телеканал продовжує спецпроєкт “Незалежні 30: Дніпропетровщина”. У ньому ми розповідаємо про людей, події та досягнення, які зробили нас тими, хто ми є. Трансформується країна – трансформується і мова. За тридцять років Незалежності українська зазнала колосальних змін. Які сфери життя найбільше цьому сприяли?

Бартер, стартап та інвайс. Воркшоп, челендж та івент. І це лише мала частина новоутворених слів, які увійшли у наше життя протягом останніх тридцяти років. За часи Незалежності наша мова зазнала чималих змін. Тож що таке «сучасна українська» – давайте дізнаємося.

Якщо мова змінилась хоча б на двадцять п’ять відсотків – треба перевидавати усі словники, кажуть філологи. За тридцять років українська трансформувалась на цілих сімдесят п’ять відсотків.

За роки Незалежності українці вивчили не одну тисячу новоутворених слів. Деякі за цей час навіть встигли застаріти. Як то – “кравчучка”, яка навіть невідома молодому поколінню. Натомість з’явилися абсолютно нові вирази, без яких зараз не обходиться побут.

Про моду, здоров’я, їжу, подорожі та ще багато чого. Зараз блоги стали невід’ємною частиною нашого життя, а блогери – одними з фундаторів сучасної мови. Саме вони впроваджують в українську новомодні англіцизми. Однак, це, засмічує мову, кажуть філологи. Та радять використовувати суто українські синоніми.

Багато слів приходить в українську зі сфери технологій. Пік надбання припав на 2010-й і триває донині. Але найбільше збагатили мову політичні події. За тридцять років в наших словникових запасах міцно засіли: законотворення, євроінтеграція, імплементація, Безвіз, томос і ще сотні термінів. Серйозний відбиток у мові залишили події 2013-2014 років. А “Майдан” став символом мовного перевороту і вийшов далеко за рамки країни.

Вже восьмий рік державну мову поповнює і збройний конфлікт на Сході Україні. Крім появи нових термінів, змінюється і значення старих. Деякі використовують і на міжнародному рівні.

Стрімко увійшли до спілкування українців і фемінітиви. Поетка, депутатка та продавчиня вже не здаються нам такими страшними. Однак, філологи і досі сперечаються щодо доцільності їх використання.

І скільки б суперечок не виникало навколо української мови протягом тридцяти незалежних років, люди почали більше нею спілкуватися, зазначають фахівці.

Популяризувати українську можна у всіх сферах життя, але краще підвищувати цінність рідної мови власним прикладом.